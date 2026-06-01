Расходы на ремонт можно включить в состав имущественного налогового вычета – налоговая

Вернуть НДФЛ за ремонт можно только при покупке квартиры в новостройке напрямую у застройщика.

Расходы на достройку и отделку жилья учитываются в общем лимите имущественного вычета. Но для получения средств в договоре купли-продажи нужно зафиксировать статус объекта как незавершенного строительства или жилья без отделки.

Приобретение жилья на вторичном рынке не дает права на такой вычет, уточнили налоговики.

В состав вычета разрешено включать затраты на:

покупку земельного участка под строительство дома;

разработку проектно-сметной документации;

приобретение материалов;

подключение к инженерным коммуникациям, включая воду, газ, электричество и канализацию;

услуги подрядчиков по строительным и отделочным работам – штукатурные, малярные и столярные работы, устройство напольных покрытий и облицовка стен.

Для вычета все расходы нужно подтвердить документально. Для этого к декларации 3-НДФЛ прикладывают копии договоров с подрядчиками, акты выполненных работ, товарные и кассовые чеки (их копии).