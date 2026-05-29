Эксперт разъяснил, как работодателям закрепить нормы поведения сотрудников в трудовых договорах
В Клерк.Системе вышел новый разбор «Как регламентировать нормы поведения сотрудников на работе».
Работодатели могут официально закреплять нормы делового поведения сотрудников, включая элементы корпоративной культуры и этикета, в правилах внутреннего трудового распорядка (ПВТР). Согласно ст. 189 ТК, такие нормы становятся обязательными для исполнения, а их нарушение дает основание для применения дисциплинарных взысканий.
Включение требований в ПВТР — оптимальный вариант, если правила едины для всех работников. В этом случае документ действует как локальный нормативный акт и распространяется на весь персонал.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена альтернативная возможность: они вправе отказаться от издания локальных актов и включать нормы поведения непосредственно в трудовой договор. Такой подход особенно удобен, если требования отличаются для отдельных сотрудников или категорий персонала.
