Больше 37 тысяч россиян начали бесплатное переобучение на портале Работа России

Участники программы осваивают новые компетенции в цифровой сфере, а также получают востребованные рабочие специальности. Обучение проходит на базе портала Работа России.

С начала 2026 года на переобучение подали более 123 тыс. заявок. Сейчас обучение проходят 37 тыс. человек, которые выбрали одну из 213 профессий, актуальных для современного рынка труда.

Всего на портале Работа России доступно свыше 5,7 тыс. образовательных программ. Наибольшим спросом пользуются программы по подготовке помощников по уходу, 1С-разработчиков и специалистов по работе с нейросетями. Также популярны рабочие специальности: сварщики, трактористы, пекари, швеи, электромонтеры и операторы беспилотных авиационных систем.

Национальный проект «Кадры» направлен на устранение дефицита квалифицированных специалистов в ключевых отраслях экономики.