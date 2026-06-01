Слуцкий предлагает не урезать бюджетные места, а создавать рабочие

Регионы и вузы могут обязать обеспечивать работой не менее 75% выпускников

Депутат Леонид Слуцкий предлагает обязать вузы и колледжи обеспечивать работой не менее 75% выпускников, которые учились за счет государства, в том числе с помощью механизмов целевого обучения и привлечение партнеров-работодателей.

Предложение он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Ответственность за поиск работодателей и организацию трудоустройства планируют возложить на региональные власти и руководство образовательных организаций.

Отсутствие партнеров-работодателей не должно приводить к сокращению бюджетных мест. Вместо этого предлагается создавать рабочие места при учебных заведениях, открывать производства или коммерческие компании для поддержки занятости.

«За поиск партнеров-работодателей должны отвечать местные власти и ректоры вузов, с которых потом надо персонально спрашивать за результат. Если работодателей в регионе нет, то не стоит урезать бюджетные места, нужно создавать рабочие», — считает Слуцкий.

Он добавил, что текущая система подготовки кадров не учитывает запросы экономики, из-за чего выпускники часто работают не по специальности. По словам депутата, отсутствие опыта работы создает «замкнутый круг», который препятствует профессиональному старту молодых специалистов.