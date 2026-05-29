Бизнес подключат к доработке подзаконных актов для платформенной экономики

До 1 октября 2026 власти разработают нормативку для защиты интересов пользователей и компаний на маркетплейсах.

29 мая 2026 года участники рынка платформенной экономики обсудили механизмы взаимодействия с государством. Отрасль уже начала саморегулирование: в ноябре 2025 года «Авито», Ozon и Wildberries подписали Меморандум о добросовестных практиках.

«Наша задача сейчас — используя переходный период до 1 октября, выявить узкие места и совместно с Минэкономразвития и ФАС донастроить подзаконную базу так, чтобы она защищала пользователей, но при этом позволяла бизнесу развивать сервисы и технологии, не опасаясь несоразмерных санкций», — сказал управляющий директор по юридическим вопросам «Авито» Александр Смирнов.

Закон станет базовым для отрасли, а дальнейшая работа сосредоточится на корректном отражении норм в подзаконных актах, в частности, по проверке товаров, добавил представитель Минэкономразвития Владимир Волошин.

