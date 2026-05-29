Экономика России

Путин: расчеты в национальных валютах между странами ЕАЭС стали основным способом оплаты торговли

Почти все расчеты между странами ЕАЭС перешли на использование национальных валют.

29 мая 2026 года президент Владимир Путин сообщил, что переход на расчеты в нацвалютах позволил обеспечить безопасность торговых операций и защитить экономику стран-участниц от внешнего влияния.

Такая мера минимизирует риски, связанные с негативными тенденциями на глобальных рынках. По словам президента, это стало важным инструментом для укрепления финансового суверенитета объединения.

«Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — сказал Владимир Путин.

Страны ЕАЭС планомерно сокращали долю доллара и евро во взаимной торговле, переходя на расчеты в рублях, тенге, драмах, сомах и белорусских рублях. Этот процесс стал ответом на санкционное давление и необходимость обеспечения бесперебойных платежей между партнерами по союзу.

Автор

Nimb Digital
Маркетинг

Контекстная реклама: что это, как работает и сколько стоит настройка в 2026 году

Контекстная реклама эффективна и для крупных онлайн-проектов, и для локального бизнеса. Алгоритмы помогают найти целевых клиентов с помощью поисковой, тематической рекламы и ретаргетинга. Настроить проект в Яндекс.Директ можно самостоятельно или обратиться к подрядчику. Что это за вид рекламы, как работает и как запустить проект: ответили на частые вопросы.

