Почти все расчеты между странами ЕАЭС перешли на использование национальных валют.

29 мая 2026 года президент Владимир Путин сообщил, что переход на расчеты в нацвалютах позволил обеспечить безопасность торговых операций и защитить экономику стран-участниц от внешнего влияния.

Такая мера минимизирует риски, связанные с негативными тенденциями на глобальных рынках. По словам президента, это стало важным инструментом для укрепления финансового суверенитета объединения.

«Практически все расчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах. Таким образом взаимные экспортные и импортные операции надежно защищены от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках», — сказал Владимир Путин.

Страны ЕАЭС планомерно сокращали долю доллара и евро во взаимной торговле, переходя на расчеты в рублях, тенге, драмах, сомах и белорусских рублях. Этот процесс стал ответом на санкционное давление и необходимость обеспечения бесперебойных платежей между партнерами по союзу.