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Экономика России

Аксаков: Банк России к концу 2026 года может снизить ключевую ставку до 10%

Депутат допускает возможность смягчения денежно-кредитной политики, несмотря на текущие инфляционные риски.

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков считает, что к концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 10%

Текущие инфляционные процессы пока не позволяют Центральному банку совершать резкие шаги, уверен депутат.

По его оценке, при сохранении текущей динамики снижения роста цен ставка может опуститься до 11–12%, однако достижение уровня в 10% к концу года остается реальным сценарием.

«Я полагаю, что 10% все-таки такая реальная величина. Хотя мы видим, что инфляционные процессы, к сожалению, пока не позволяют Центральному банку делать решительные шаги и снижать ключевую ставку, скажем, на 1,5–2 п.п. по сравнению с тем уровнем, который на данный момент существует», — заявил Аксаков.

Ранее он прогнозировал более оптимистичный сценарий, допуская снижение ключевой ставки до 9% к концу 2026 года.

Автор

Клерк Бизнес
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