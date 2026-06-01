Родителям могут вернуть часть денег за отдых детей в лагерях через налоговый вычет

Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет за покупку путевок в детские лагеря в размере до 150 тысяч рублей.

1 июня 2026 года депутаты Госдумы Сергей Миронов и Александр Ремезков анонсировали законопроект о включении расходов на путевки в перечень затрат, по которым предоставляется социальный налоговый вычет.

Инициатива позволит родителям возвращать часть средств, потраченных на организацию отдыха детей, через налоговый вычет или у работодателя.

«Максимальная сумма налогового вычета составляет 150 тысяч рублей в год, и будет правильно расширить сферу его применения», — сказал Сергей Миронов.

Право на возврат налога появится при покупке путевок в круглосуточные или палаточные лагеря, которые включены в региональные реестры организаций детского отдыха.