ФНС разъяснила, когда банк может провести зарплатную платежку при заблокированном счете

Банк вправе провести платеж по зарплате при приостановке операций по счету, если документ поступил раньше налогового поручения.

Налоговая служба разъяснила порядок списания средств с заблокированного счета, если нужно выплатить зарплату сотрудникам.

В письме от 17.03.2026 № КЧ-36-8/1991@ ведомство уточнило условия, при которых банк может исполнить платежное поручение, несмотря на действующие ограничения.

Согласно ст. 76 НК, разрешается проводить платежи, очередность которых предшествует уплате налогов и взносов. А по ст. 855 ГК, расчеты по оплате труда и поручения налоговых органов на списание задолженности относятся к одной — третьей — очереди. В таких случаях списание средств происходит в порядке календарной очередности поступления документов в банк.

Банк может провести платеж по зарплате с заблокированного счета при одновременном соблюдении трех условий:

платежный документ на зарплату поступил в банк раньше поручения налоговой ;

соблюдается календарная очередность списания средств;

платежи действительно относятся к расходам по оплате труда.

При одновременном соблюдении этих условий действия банка по проведению платежей по оплате труда при наличии приостановления операций по счетам не образуют объективную сторону правонарушения по ст. 134 НК, добавили налоговики.