На Wildberries можно сравнить характеристики товаров с помощью ИИ

Маркетплейс запустил ИИ-инструмент для анализа товаров в тестовом режиме.

Wildberries внедрил функцию «Умное сравнение», которая помогает покупателям быстрее разбираться в параметрах продукции и выбирать оптимальный вариант. Инструмент постепенно станет доступен всем пользователям мобильного приложения.

Новая опция позволит выбрать несколько товаров и получить от ИИ обзор с ключевыми отличиями, плюсами и минусами, а также рекомендацией с пояснением.

Функция особенно полезна для категорий, где выбор зависит от множества технических параметров. Например, при сравнении ноутбуков нейросеть подскажет, какой вариант лучше подходит для работы, учебы, игр или частых поездок.

Приобретение сложной техники часто становится отдельным исследованием, где нужно изучать обзоры, читать форумы, смотреть мнения в соцсетях или обращаться за консультацией. Такую помощь добавили прямо внутри маркетплейса, пояснила директор по продукту сайта и приложения Wildberries Кристина Мошко.

