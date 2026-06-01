Какими налоговыми рисками грозит отрицательная комиссия у селлеров Wildberries

Когда комиссия маркетплейса уходит в минус, у продавца может возникнуть внереализационный доход, который налоговые органы способны квалифицировать как облагаемый НДС.

Отрицательная комиссия в отчетах Wildberries перестает быть простой технической строкой и все чаще рассматривается как потенциальный налоговый риск. Такая ситуация возникает, когда скидки, корректировки или компенсации маркетплейса превышают размер его агентского вознаграждения, и в расчетах появляется сумма «со знаком минус».

Налоговики думают, что, если маркетплейс фактически компенсирует продавцу сумму сверх своего вознаграждения, у селлера появляется экономическая выгода, не связанная напрямую с продажей товара. Формально это можно признать прочим (внереализационным) доходом.

При общей системе налогообложения такой доход потенциально подпадает под НДС. Именно поэтому в профессиональной среде все чаще обсуждается риск доначисления налога с суммы отрицательной комиссии — не как с реализации, а как с отдельной операции.

На вебинаре разберем:

Зачем вообще проверять ОСВ по WB — и почему многие этого не делают. Контрольные точки ОСВ: что проверяем обязательно. Отрицательные комиссии: что это и откуда берутся. Частые ошибки и как их не допустить. Практика: разбор реальных кейсов.

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

