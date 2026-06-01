Эксперт: нужен не один очень умный агента для HR, а много узкопрофильных и инфраструктуру для них

Экономический эффект от внедрения технологий ИИ в ОТП Банке по итогам 2025 года превысил 1 млрд рублей.

О внедрении ИИ-агентов в процессы ОТП Банка рассказал директор по внедрению банка Дмитрий Маркосьянц (релиз есть у «Клерка»).

Он призывает отказаться от «расползания» AI-инициатив и сосредоточиться на измеримости бизнес-процессов.

«Если ты не измеряешь объект, на котором рассчитываешь получить эффект, ты никогда не определишь, произошел эффект или нет. Вопрос не в искусственном интеллекте на самом деле. Если ты умеешь измерять свои процессы с точки зрения стоимости, качества, времени — ты можешь ответить на вопрос про эффекты. Метрики — это важнейшая вещь, которая не позволяет «лоскутному одеялу ИИ расползаться», когда каждый сделал инновацию без оглядки на то, зачем это нужно», — считает Маркосьянц.

Главное условие для масштабирования ИИ – сочетание единой платформы и правил игры с децентрализацией разработки.

Эксперт предостерегает от крайностей:

«партизанщины», когда каждое подразделение «что-то крутит на своей непонятной инфраструктуре»;

«колодца» — жесткой централизации, где вся организация выстраивается в очередь за AI-решениями.

Он предлагает управлять централизовано, а реализовать – локально, то есть отдавать инструменты в подразделения. Так каждый юнит сможет сделать своего агента для внутренней продуктивности, не завися от других.

Маркосьянц рассказал, что узкопрофильные ИИ-агенты уже дают измеримый эффект в:

подготовке сотруднико в контакт-центра (доступ к системам знаний, напоминание регламентов, формулировка ответов);

интерпретации банковских документов и неструктурированных текстов;

анализе цифрового следа — чатов, голосовых обращений, логов, где LLM эффективно структурируют большие объемы данных.

Попытка создать «одного очень умного агента для HR» — тупиковая ветка. Нужно делать много узкопрофильных агентов и строить мультиагентную инфраструктуру, чтобы агенты могли общаться друг с другом, уверен эксперт.

Совокупный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в ОТП Банке по итогам 2025 года превысил 1,03 млрд рублей. Результаты оценили комплексно — через сочетание количественных и качественных метрик, включая рост производительности, сокращение операционных рисков, снижение cost to serve и улучшение клиентского опыта.

