Эксперт: нужен не один очень умный агента для HR, а много узкопрофильных и инфраструктуру для них
О внедрении ИИ-агентов в процессы ОТП Банка рассказал директор по внедрению банка Дмитрий Маркосьянц (релиз есть у «Клерка»).
Он призывает отказаться от «расползания» AI-инициатив и сосредоточиться на измеримости бизнес-процессов.
«Если ты не измеряешь объект, на котором рассчитываешь получить эффект, ты никогда не определишь, произошел эффект или нет. Вопрос не в искусственном интеллекте на самом деле. Если ты умеешь измерять свои процессы с точки зрения стоимости, качества, времени — ты можешь ответить на вопрос про эффекты.
Метрики — это важнейшая вещь, которая не позволяет «лоскутному одеялу ИИ расползаться», когда каждый сделал инновацию без оглядки на то, зачем это нужно», — считает Маркосьянц.
Главное условие для масштабирования ИИ – сочетание единой платформы и правил игры с децентрализацией разработки.
Эксперт предостерегает от крайностей:
«партизанщины», когда каждое подразделение «что-то крутит на своей непонятной инфраструктуре»;
«колодца» — жесткой централизации, где вся организация выстраивается в очередь за AI-решениями.
Он предлагает управлять централизовано, а реализовать – локально, то есть отдавать инструменты в подразделения. Так каждый юнит сможет сделать своего агента для внутренней продуктивности, не завися от других.
Маркосьянц рассказал, что узкопрофильные ИИ-агенты уже дают измеримый эффект в:
подготовке сотрудников контакт-центра (доступ к системам знаний, напоминание регламентов, формулировка ответов);
интерпретации банковских документов и неструктурированных текстов;
анализе цифрового следа — чатов, голосовых обращений, логов, где LLM эффективно структурируют большие объемы данных.
Попытка создать «одного очень умного агента для HR» — тупиковая ветка. Нужно делать много узкопрофильных агентов и строить мультиагентную инфраструктуру, чтобы агенты могли общаться друг с другом, уверен эксперт.
Совокупный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в ОТП Банке по итогам 2025 года превысил 1,03 млрд рублей. Результаты оценили комплексно — через сочетание количественных и качественных метрик, включая рост производительности, сокращение операционных рисков, снижение cost to serve и улучшение клиентского опыта.
