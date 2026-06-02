Подростки массово скупают ценные бумаги и хотят приобрети недвижимость

Число подростков с брокерскими счетами в СберИнвестициях превысило 250 тысяч человек, при этом за последние два месяца их количество выросло на 70 тысяч.

В первом квартале 2026 года на акции пришлось 49% вложений подростков, а во втором квартале показатель достиг 55%. Для сравнения, у взрослых инвесторов доля акций в портфелях составляет всего 7%. В топ покупок у молодежи входят бумаги Сбера, «Т-Технологий», X5 и Яндекса.

Доля облигаций в портфелях подростков составила 31% в обоих кварталах, что выше прошлогодних показателей на уровне 20%. Вложения в фонды у юных инвесторов составили 19% и 13% соответственно. При этом доля девушек среди инвесторов младше 18 лет увеличилась с 17% в прошлом году до 21% в текущем.

«Важно, что накопления и инвестиции перестают быть спонтанными и превращаются в регулярную практику финансового поведения. По данным сервиса PFM, подростки копят на конкретные цели – крупные покупки, автомобиль, недвижимость», — сказал Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

СберИнвестиции открыли доступ к брокерским счетам для пользователей с 14 лет в октябре 2024 года. Для несовершеннолетних действуют ограничения: запрещены маржинальные сделки, операции на срочном рынке и покупка высокорискованных активов, а лимит пополнения счета составляет 25 тыс. рублей в год.

