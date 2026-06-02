Эксперт рассказала, кто в июне 2026 получит две пенсии

Две пенсии в июне 2026 года смогут получить бывшие военные и сотрудники силовых ведомств, если они после службы заработали необходимый трудовой стаж.

Об этом рассказала замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Для назначения страховой части пенсии бывшим военным нужен стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов. При соблюдении этих условий пенсионер получает выплаты как от силового ведомства, так и от СФР.

«Когда граждане увольняются с военной службы, они получают военную пенсию. Они имеют право на получение еще и страховой пенсии. В данном случае необходимо наработать стаж в 15 лет и получить не менее 30 баллов», — пояснила Коваленко.

Также право на две пенсии есть у космонавтов, сотрудников летного состава, участников Великой Отечественной войны, инвалидов по ранению и членов семей погибших военнослужащих.