Налоговики рассказали, в каких случаях выгодно выбрать ПСН
Патентная система налогообложения (ПСН) доступна для ограниченного перечня видов деятельности, включая розничную торговлю, общественное питание и перевозки. Режим освобождает от уплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество, используемое в бизнесе, а также избавляет от необходимости подавать налоговую декларацию.
ФНС напомнили, что ПСН нельзя применять при продаже некоторых маркированных товаров, а также при производстве и реализации изделий из драгоценных металлов.
«Индивидуальный предприниматель на патенте платит страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. На взносы можно уменьшить плату за патент. Уведомление об уменьшении патента можно подать в ИФНС в любое время, но лучше до оплаты патента», — сказано на сайте ФНС.
Заявление на получение патента нужно подать не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения. Налоговый орган выдает документ в течение пяти рабочих дней. Если деятельность планируется в другом регионе, заявление подается в инспекцию по месту ведения бизнеса, а в случае с перевозками — по месту заключения договоров.
Стоимость патента зависит от срока действия:
до шести месяцев — оплата производится в течение срока действия;
от 6 до 12 месяцев — 1/3 суммы вносится в течение 90 календарных дней после начала действия, оставшиеся 2/3 — до окончания срока действия патента.
Рассчитать стоимость патента можно с помощью сервиса «Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патента» на сайте ФНС.
