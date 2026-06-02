Налоговики рассказали, в каких случаях выгодно выбрать ПСН

Индивидуальные предприниматели могут перейти на патентную систему налогообложения при соблюдении лимита численности работников до 15 человек.

Патентная система налогообложения (ПСН) доступна для ограниченного перечня видов деятельности, включая розничную торговлю, общественное питание и перевозки. Режим освобождает от уплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество, используемое в бизнесе, а также избавляет от необходимости подавать налоговую декларацию.

ФНС напомнили, что ПСН нельзя применять при продаже некоторых маркированных товаров, а также при производстве и реализации изделий из драгоценных металлов.

«Индивидуальный предприниматель на патенте платит страховые взносы за себя, а также НДФЛ и взносы за работников. На взносы можно уменьшить плату за патент. Уведомление об уменьшении патента можно подать в ИФНС в любое время, но лучше до оплаты патента», — сказано на сайте ФНС.

Заявление на получение патента нужно подать не позднее чем за 10 рабочих дней до начала его применения. Налоговый орган выдает документ в течение пяти рабочих дней. Если деятельность планируется в другом регионе, заявление подается в инспекцию по месту ведения бизнеса, а в случае с перевозками — по месту заключения договоров.

Стоимость патента зависит от срока действия:

до шести месяцев — оплата производится в течение срока действия;

от 6 до 12 месяцев — 1/3 суммы вносится в течение 90 календарных дней после начала действия, оставшиеся 2/3 — до окончания срока действия патента.

Рассчитать стоимость патента можно с помощью сервиса «Налоговый калькулятор — Расчет стоимости патента» на сайте ФНС.