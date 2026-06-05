Бизнесу придется перейти на новые форматы ЭДО в 2026 году: эксперт Климова рассказала, кому обновлять системы учета
С 2026 года ФНС перестали действовать два формата электронных документов, которые применяли при передаче товаров, работ и услуг. При этом формат электронного акта по форме КС‑2 остается актуальным и продолжит использоваться.
Об этом на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» рассказала Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета со стажем более 20 лет; кандидат экономических наук, доцент.
Счет‑фактура, как ключевой документ для вычета НДС, может оформляться на бумаге или в электронном виде. Электронный формат допускается только при взаимном согласии сторон и наличии совместимых технических средств, что закреплено в ст.169 НК.
ФНС также подтвердила, что универсальный передаточный документ носит рекомендательный характер. Его неприменение не может быть основанием для отказа в принятии расходов или вычете НДС.
Для передачи документов в налоговые органы будут использоваться только утвержденные форматы: XML, PDF/A‑3, PDF и скан‑изображения. Эти требования закреплены в приказе ФНС от 18.06.2025 № ЕД‑7‑26/535@.
Марина Климова отметила, что обновление правил ЭДО потребует от компаний проверки своих систем и настройки обмена документами, чтобы обеспечить корректность учета и избежать технических ошибок.
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