Эксперт Шедис объяснила, как селлерам считать НДС с авансов на Ozon
Согласно ст. 154 НК, налоговая база формируется исходя из суммы полученного аванса с учетом НДС. При последующей отгрузке товаров ранее включенная сумма аванса исключается из базы, а при возврате аванса происходит восстановление.
Порядок расчета НДС с авансов физических лиц особенно актуален для продавцов на маркетплейсах, включая Ozon. Об этом на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» рассказала Елена Шедис — профессиональный бухгалтер 20 лет стажа, налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства.
«Если разница между полученными авансами и суммой отгруженных товаров в счет авансов и возвращенных авансов отрицательная, то налоговую принимать только положительная разница. Отрицательная величина не уменьшает налоговую базу по НДС других операций», — сказала Елена Шедис.
Это правило важно учитывать при работе с частыми возвратами и корректировками на маркетплейсах. Например, если продавец получил 300 тыс. рублей авансов, а отгрузил товаров на 320 тыс., разница составит минус 20 тыс., и НДС будет равен нулю.
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