Эксперт Шедис объяснила, как селлерам считать НДС с авансов на Ozon

НДС с авансов физических лиц на маркетплейсах рассчитывается только с положительного сальдо, а отрицательная разница не влияет на налоговую базу по другим операциям.

Согласно ст. 154 НК, налоговая база формируется исходя из суммы полученного аванса с учетом НДС. При последующей отгрузке товаров ранее включенная сумма аванса исключается из базы, а при возврате аванса происходит восстановление.

Порядок расчета НДС с авансов физических лиц особенно актуален для продавцов на маркетплейсах, включая Ozon. Об этом на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» рассказала Елена Шедис — профессиональный бухгалтер 20 лет стажа, налоговый консультант, руководитель бухгалтерского агентства.

«Если разница между полученными авансами и суммой отгруженных товаров в счет авансов и возвращенных авансов отрицательная, то налоговую принимать только положительная разница. Отрицательная величина не уменьшает налоговую базу по НДС других операций», — сказала Елена Шедис.

Выступление эксперта Елены Шедис на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

Это правило важно учитывать при работе с частыми возвратами и корректировками на маркетплейсах. Например, если продавец получил 300 тыс. рублей авансов, а отгрузил товаров на 320 тыс., разница составит минус 20 тыс., и НДС будет равен нулю.

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