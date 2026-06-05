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АУСН

Бизнес столкнулся с массовыми сбоями в передаче данных по АУСН: как предпринимателю решить проблемы

Сбои в передаче данных по АУСН приводят к росту налогов и ручному вводу операций: банки задерживают выгрузку, дублируют платежи и ошибаются в классификации, а предприниматели вынуждены исправлять ошибки самостоятельно.

Бизнес массово сообщает о проблемах с передачей данных по АУСН. Проблема в том, что банки либо не отправляют сведения в ФНС, либо делают это с большими задержками. Особенно остро ситуация проявляется в расходах — они «теряются», и налог автоматически увеличивается. В отдельных случаях расчет налога вырастает в разы.

Об этом в ходе ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» рассказала Людмила Ганичева — член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга.

Людмила Ганичева рассказывает о проблемах бизнеса на АУСН на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».
Людмила Ганичева рассказывает о проблемах бизнеса на АУСН на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

Еще одна распространенная проблема — задвоение операций. Эквайринговые платежи могут загружаться несколько раз, а бухгалтеры боятся корректировать данные вручную, чтобы не удвоить налоговую базу.

Банки также ошибаются в классификации операций: эквайринг целиком попадает в доход, даже если часть сумм — возвраты или ошибочные зачисления. Это приводит к искажению налоговой базы и дополнительным начислениям.

Техподдержка банков не помогает: ответы сводятся к «ждите», «все откорректируется» или «делайте руками». Для компаний, у которых нет лишних сотен тысяч рублей, такие рекомендации становятся критичными.

Дополнительные сложности создают ошибки в справочниках и кодах. В частности, в Сбере отсутствуют актуальные коды доходов для НДФЛ, что вынуждает бухгалтеров использовать устаревшие значения и рисковать корректностью отчетности.

В итоге многие предприниматели вынуждены вручную вносить данные в личный кабинет АУСН, что полностью противоречит идее автоматизированного режима.

Что предприниматель может проконтролировать:

  • передает ли банк банк сведения ежедневно (банки обязаны это делать по закону № 17‑ФЗ);

  • включили ли все операции: поступления, списания, комиссии, возвраты;

  • указывает ли банк, какие операции входят в налоговую базу;

  • налогоплательщик может подать корректировку до 7‑го числа следующего месяца.

Важно, если корректировка не подана, данные считаются подтвержденными автоматически, а ответственность за проверку данных фактически лежит на предпринимателе.

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Автор

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