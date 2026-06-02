СФР уточнил, когда подавать заявление на единое пособие, чтобы выплаты не прервались + пример

Если заявление подать в месяце окончания назначенных выплат или в следующем – не будет перерыва в выплатах.

Единое пособие назначается сроком на 12 месяцев или до месяца, пока ребенку не исполнится 17 лет.

Подать заявление о продлении СФР рекомендует в месяц окончания уже назначенных выплат или следующий за ним. Тогда не будет перерыва в выплатах, после одобрения они будут приходить по прежнему графику.

Комплексную оценку нуждаемости проведут и при первом назначении, и при продлении, подчеркнул Соцфонд.

«Например, если пособие было назначено на период с июля 2025 года по июнь 2026 года, заявление на новый период нужно подать в июне или июле, чтобы пособие приходило бесшовно», — говорится в сообщении фонда.

Если подать заявление на продление через несколько месяцев после окончания предыдущего назначения, деньги придут через 5 рабочих дней после одобрения, то есть как при первом назначении.

Если детей в семье несколько – предусмотрена синхронизация выплат.

«Например, в семье трое малышей. Пособие на каждого назначалось в разные периоды. Если срок назначения пособия на одного из детей истекает, то родитель может подать заявление не только на этого малыша, но и на других», — разъяснил СФР.

Как подать заявление:

через Госуслуги;

в СФР;

в МФЦ.

Если подавали заявление через Госуслуги, за месяц до окончания срока в личный кабинет придет уведомление о скором окончании срока назначения.