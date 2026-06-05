Сальдирование становится ключевым механизмом расчетов на маркетплейсах: как это помогает селлерам

Маркетплейсы начинают применять сальдирование вместо зачета: механизм упрощает расчеты, снижает риски и позволяет корректно учитывать обязательства даже при ограниченном доступе к личному кабинету.

Концепция сальдирования становится ключевым инструментом для регулирования расчетов между продавцами и маркетплейсами. Верховный суд принял практикообразующие определения от 29.01.2018 № 304-ЭС17-14946 и от 12.03.2018 № 305-ЭС17-17564.

Об этом в ходе ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026» рассказала Мария Антонова — аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита.

Мария Антонова на ХI Всероссийской бухгалтерской конференции «Большой БухСтрим-2026».

В отличие от зачета, который осуществляется односторонним заявлением и может быть оспорен при банкротстве, сальдирование предполагает установление итоговой обязанности одной из сторон и исключает риск признания операции недействительной.

«Сальдирование в контексте маркетплейсов — это процесс взаимозачета требований и обязательств между участниками расчетов на площадке. Он позволяет уменьшить общую сумму расчетов за счет зачета взаимных долгов или обязательств, что упрощает финансовые операции и снижает количество денежных потоков», — сказала Мария Антонова.

Для маркетплейсов метод особенно актуален: площадки могут ограничивать доступ к личному кабинету, что делает невозможной традиционную сверку расчетов. Сальдирование позволяет учитывать все взаимные обязательства автоматически, уменьшая объем денежных операций и снижая вероятность ошибок.

С 27 ноября 2025 года Wildberries внедрил юридически оформленный сервис «Баланс», который сальдирует расчеты между всеми кабинетами одного фактического юрлица. Одновременно площадка обновила правила работы: запустила программу «Уровни продавцов», ввела услугу разового досрочного вывода средств и ужесточила требования к рекламным материалам и интеллектуальной собственности.

Мария Антонова также добавила, что переход к сальдированию делает финансовые отношения между маркетплейсами и продавцами более прозрачными и снижает риски налоговых и корпоративных споров.

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