Депутаты предложили давать налоговый вычет на детские сады и продленку с 2027 года

Чтобы снизить финансовую нагрузку на семьи, особенно многодетные, депутаты хотят ввести еще одно основание для получения налогового вычета — оплата детских садов и продленки.

1 июня 2026 года депутаты от ЛДПР направили на отзыв в правительство законопроект, который позволит родителям возвращать часть средств, потраченных на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях и школах.

Действующие нормы позволяют получать вычеты за обучение и лечение, но не учитывают затраты на присмотр за ребенком. Новые правила коснутся налогоплательщиков, которые оплачивают услуги по уходу за детьми в детских садах и группах продленного дня, где ребенок получает дошкольное или начальное общее образование.

Мера также распространится на тех, кто оплачивает подобные услуги за своих несовершеннолетних братьев и сестер. Согласно расчетам в пояснительной записке, при годовых расходах в 45 тыс. рублей сумма возврата НДФЛ составит около 6 тыс. рублей.

«Миллионы родителей по всей России ежемесячно вынуждены платить существенные суммы за присмотр за своими маленькими детьми в детских садах, секциях, кружках и группах продленного дня в школе. Особенно трудно многодетным — подобные траты ощутимо бьют по семейному бюджету», — сказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Если законопроект примут, изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

