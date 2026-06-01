Россияне держат 3,8 млрд рублей в привязанных к криптоактивам инструментах — ЦБ не видит рисков

Банк России опубликовал Обзор финансовой стабильности, в котором сказано, что на 1 апреля 2026 года общий объем синтетических вложений физических лиц составил около 3,8 млрд рублей.

В обращении находились облигации, доходность которых зависит от стоимости цифровых валют, на сумму 4,1 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей, или 42%, приходилось на физических лиц и некоммерческие организации, обслуживающие население. ЦБ отмечает, что такие объемы не создают угроз для финансовой стабильности.

«По данным сервиса "Прозрачный блокчейн", в отчетный период объем вебтрафика россиян на сайтах централизованных криптовалютных площадок снизился по сравнению с предыдущими двумя кварталами на 32%, до 56,5 млн посещений. Подобная нисходящая тенденция коррелирует с общемировым трендом», — сказано в обзоре ЦБ.

Кроме того, на начало апреля открытая нетто‑позиция розничных инвесторов по криптовалютным фьючерсам составляла 1,7 млрд рублей, что соответствует примерно 5,6 тыс. участников. Вложения граждан в криптовалютные цифровые финансовые активы достигли 354 млн рублей (около 3,8 тыс. человек).

В рамках стратегий автоследования физические лица инвестировали 85,6 млн рублей в активы, стоимость которых привязана к криптоактивам. Число таких инвесторов составило 271 человек.

Регулятор подчеркивает, что участие населения в синтетических криптоинструментах остается ограниченным и не оказывает системного влияния на финансовый рынок.