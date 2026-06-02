Эксперт: как покупать валюту – зависит от целей инвестора и готовности к активным операциям

Для сохранения капитала лучше диверсифицировать сбережения между рублем и несколькими иностранными валютами, чтобы минимизировать риски при колебаниях курсов.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман пояснил, что на фоне умеренного укрепления рубля и стремления доллара к отметке 70 рублей складываются благоприятные условия для покупки валюты.

Инвесторам, которые не занимаются активной торговлей, эксперт советует приобретать активы частями. Распределение средств между рублем, долларом, евро и юанем помогает сохранить покупательную способность накоплений.

Для более активных участников рынка и трейдеров актуальны инструменты регулируемого внебиржевого рынка.

«В этом сегменте востребованы операции с долларом, евро, британским фунтом, иеной, юанем и канадским долларом. В отличие от хранения наличной валюты недружественных стран, операции внутри российской инфраструктуры не предполагают риска блокировки средств или ограничений на доступ к активам», — заявил Шнейдерман.

Движение средств между счетами в разных валютах защитит активы от курсовых потерь и повысит эффективность валютных операций, добавил он.

Научим работать с финансовыми инструментами и аналитикой на курсе профпереподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя». Новые знания помогут выйти за рамки бухгалтерии и сделать шаг к карьере финансового менеджера и финдира.

Цена курса со скидкой 73%: 12 225 ₽ вместо 44 900 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.