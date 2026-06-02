ЦРПТ начнет автоматически проверять карточки товаров на маркетплейсах в июне 2026 года

Самые проблемные категории товаров на маркетплейсах, которые будут проверять в первую очередь, — это БАДы, парфюмерия, косметика и одежда.

2 июня 2026 года председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщил, что маркетплейсы часто сталкиваются с попытками селлеров скрыть подлежащие маркировке товары. Например, вейпы нередко размещают в разделе «аксессуары для табака», чтобы избежать автоматической проверки.

В первой половине июня 2026 года ЦРПТ начнет тестировать системы проверки карточек товаров на маркетплейсах. Специалисты планируют внедрить инструменты, которые позволят точнее определять принадлежность продукции к категориям, требующим обязательной маркировки.

«Фиксируется значительное количество отклонений по БАДам, парфюмерии, косметике, одежде. Это наиболее проблемные категории», — сказал Михаил Дубин.

Он также добавил, что поиск злоумышленников требует баланса ответственности, но предложенные инструменты позволят эффективно решить задачу.