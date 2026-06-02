ЦРПТ начнет автоматически проверять карточки товаров на маркетплейсах в июне 2026 года
2 июня 2026 года председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин сообщил, что маркетплейсы часто сталкиваются с попытками селлеров скрыть подлежащие маркировке товары. Например, вейпы нередко размещают в разделе «аксессуары для табака», чтобы избежать автоматической проверки.
В первой половине июня 2026 года ЦРПТ начнет тестировать системы проверки карточек товаров на маркетплейсах. Специалисты планируют внедрить инструменты, которые позволят точнее определять принадлежность продукции к категориям, требующим обязательной маркировки.
«Фиксируется значительное количество отклонений по БАДам, парфюмерии, косметике, одежде. Это наиболее проблемные категории», — сказал Михаил Дубин.
Он также добавил, что поиск злоумышленников требует баланса ответственности, но предложенные инструменты позволят эффективно решить задачу.
Основной код ОКВЭД, это так понимается тот самый код по которому и идет основное получение средств в той или ином виде деятельности того же ИП или ЮЛ?