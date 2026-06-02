«Честный знак» заблокировал продажу 3,5 млрд некачественных товаров

Механизм автоматического контроля позволяет пресекать продажу товаров с истекшим сроком годности, нарушениями в разрешительной документации или отклонениями по цене.

2 июня 2026 года председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин рассказал, что ежедневно система блокирует в среднем 4,5 млн товаров. Чуть более чем за год не дали продать 3,5 млрд небезопасной продукции.

После внедрения контроля нелегальные участники рынка пытаются искать альтернативные каналы сбыта, однако такие попытки оперативно выявляются и пресекаются. Программа проверяет статус кода маркировки непосредственно в момент покупки, что защищает потребителей от нелегальной продукции.

«Благодаря механизму чуть больше чем за год было заблокировано 3,5 млрд единиц продукции — в среднем 4,5 млн товаров ежедневно. Как только это начинает работать, нелегальные игроки ищут альтернативные каналы, но они выявляются и закрываются», — сказал Михаил Дубин.

Настройки системы динамические и зависят от категории товара. Касса в режиме реального времени обращается к базе данных, чтобы подтвердить легальность и безопасность каждой единицы продукции.