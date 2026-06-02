Можно ли обязать сотрудника в командировке жить в номере с другим человеком – ответ Роструда

Нельзя ограничивать работника в трудовых правах и свободах.

Онлайнинспекцию спросили — может ли работодатель обязать сотрудника жить в одном номере с другим сотрудником.

«Полагаем, что не может», — ответил Роструд.

Ведомство напомнило, что командировка – это поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы (ч. 1 ст. 166 ТК) и добавило, что ограничивать работников в трудовых правах и свободах нельзя (ч. 2 ст. 3 ТК).