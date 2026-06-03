Верховный суд запретил налоговикам ликвидировать бизнес через ускоренное банкротство, если есть признаки деятельности

Упрощенное банкротство больше нельзя использовать для ускорения ликвидации бизнеса. Компаниям дадут шанс, если они хотят продолжать работу.

Упрощенную процедуру банкротства для отсутствующего должника можно применять только при доказанном прекращении деятельности компании. Такие разъяснения дал Верховный суд.

Инициатор процесса не вправе ссылаться на отсутствие операций по счетам, если сам заблокировал их, а также игнорировать участие представителей компании в судебных заседаниях.

В августе 2023 года арбитражный суд Татарстана начал рассматривать дело о несостоятельности казанского ООО «Альфа-Тех» по заявлению ФНС. Налоговики настаивали на упрощенном банкротстве, указывая на долг в 22,3 млн рублей, отсутствие активов и операций по счетам. Нижестоящие суды поддержали позицию ведомства, несмотря на возражения компании и попытки доказать ведение деятельности.

Экономколлегия Верховного суда отменила решения нижестоящих инстанций, указав на противоречивость данных ФНС о финансовом состоянии должника. Суд подчеркнул, что критерий об отсутствии операций по счетам в течение года не соблюден, так как счета были заблокированы самим налоговым органом. Кроме того, активное участие представителей компании в процессе свидетельствует о заинтересованности в сохранении бизнеса.

«ВС напомнил о базовом смысле банкротства — это крайний, а не карательный инструмент, и, прежде чем уничтожать бизнес, нужно дать ему шанс договориться с кредиторами и выжить», — объяснил партнер Novator Legal Group Александр Катков.

Ранее упрощенный порядок часто использовали как «ускоритель» ликвидации, позволяющий миновать стадию наблюдения. Теперь бремя доказывания признаков отсутствующего должника полностью лежит на инициаторе банкротства, который не может создавать искусственные препятствия для работы компании.