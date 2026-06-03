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Чиновникам оплатят переезд даже при переводе внутри ведомства

Компенсировать госслужащему расходы на переезд будут и при ротации.

Правительство добавило еще один случай, когда федеральному госслужащему будут компенсировать затраты на переезд с семьей в другую местность. Согласно постановлению от 30.05.2026 № 643, компенсация будет полагаться также и при переводе на другую должность в том же ведомстве.

Раньше компенсация полагалась только при переводе в другой госорган.

Теперь при ротации работодатель будет:

  • назначать выплаты на основании локального акта и в пределах средств, выделенных на содержание ведомства;

  • согласовывать траты сверх лимитов, другие расходы на переезд;

  • переводить деньги в течение месяца после получения подтверждающих документов от сотрудника.

Новые правила вступят в силу с 7 июня 2026 года.

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