Чиновникам оплатят переезд даже при переводе внутри ведомства

Компенсировать госслужащему расходы на переезд будут и при ротации.

Правительство добавило еще один случай, когда федеральному госслужащему будут компенсировать затраты на переезд с семьей в другую местность. Согласно постановлению от 30.05.2026 № 643, компенсация будет полагаться также и при переводе на другую должность в том же ведомстве.

Раньше компенсация полагалась только при переводе в другой госорган.

Теперь при ротации работодатель будет:

назначать выплаты на основании локального акта и в пределах средств, выделенных на содержание ведомства;

согласовывать траты сверх лимитов, другие расходы на переезд;

переводить деньги в течение месяца после получения подтверждающих документов от сотрудника.

Новые правила вступят в силу с 7 июня 2026 года.