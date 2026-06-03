Чиновникам оплатят переезд даже при переводе внутри ведомства
Правительство добавило еще один случай, когда федеральному госслужащему будут компенсировать затраты на переезд с семьей в другую местность. Согласно постановлению от 30.05.2026 № 643, компенсация будет полагаться также и при переводе на другую должность в том же ведомстве.
Раньше компенсация полагалась только при переводе в другой госорган.
Теперь при ротации работодатель будет:
назначать выплаты на основании локального акта и в пределах средств, выделенных на содержание ведомства;
согласовывать траты сверх лимитов, другие расходы на переезд;
переводить деньги в течение месяца после получения подтверждающих документов от сотрудника.
Новые правила вступят в силу с 7 июня 2026 года.
Основной код ОКВЭД, это так понимается тот самый код по которому и идет основное получение средств в той или ином виде деятельности того же ИП или ЮЛ?