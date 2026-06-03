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Государственные ведомства

Как изменить личные данные в СНИЛС онлайн: инструкция от СФР

Номер СНИЛС не меняется ни при каких обстоятельствах, а обновить персональные данные или получить дубликат можно как онлайн, так и через МФЦ или клиентскую службу фонда.

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивают один раз, он остается неизменным вне зависимости от смены фамилии или других персональных данных. Пластиковые зеленые карточки больше не выдаются — им на смену пришло уведомление о регистрации по форме АДИ‑РЕГ.

Если у человека изменились личные данные, например фамилия после заключения брака, нужно подать заявление о внесении изменений. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда или в любом МФЦ — в этом случае информация обновляется в системе в режиме реального времени.

При подаче заявления через работодателя обновление данных занимает до четырех рабочих дней. Об этом сказали в пресс-службе СФР.

Тем, кому требуется дубликат СНИЛС без изменения персональных данных, рекомендуют воспользоваться онлайн‑сервисами. Документ можно заказать на официальном сайте Соцфонда или скачать сведения о СНИЛС в разделе «Документы» личного кабинета на портале Госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи.

Также подать заявление можно через работодателя, в клиентской службе фонда или в МФЦ, если человек не трудоустроен или является самозанятым.

Автор

ЦОТ «Решение»
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