Как изменить личные данные в СНИЛС онлайн: инструкция от СФР
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) присваивают один раз, он остается неизменным вне зависимости от смены фамилии или других персональных данных. Пластиковые зеленые карточки больше не выдаются — им на смену пришло уведомление о регистрации по форме АДИ‑РЕГ.
Если у человека изменились личные данные, например фамилия после заключения брака, нужно подать заявление о внесении изменений. Сделать это можно в клиентской службе Соцфонда или в любом МФЦ — в этом случае информация обновляется в системе в режиме реального времени.
При подаче заявления через работодателя обновление данных занимает до четырех рабочих дней. Об этом сказали в пресс-службе СФР.
Тем, кому требуется дубликат СНИЛС без изменения персональных данных, рекомендуют воспользоваться онлайн‑сервисами. Документ можно заказать на официальном сайте Соцфонда или скачать сведения о СНИЛС в разделе «Документы» личного кабинета на портале Госуслуги при наличии подтвержденной учетной записи.
Также подать заявление можно через работодателя, в клиентской службе фонда или в МФЦ, если человек не трудоустроен или является самозанятым.
Начать дискуссию