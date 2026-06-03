Мишустин: каждая пятая организация применяет маркептлейсы в своей деятельности

Оборот товаров и услуг через электронные сервисы и маркетплейсы превысил 5% ВВП. Правительство планирует ускорить создание и развитие отраслевых цифровых платформ.

2 июня 2026 года председатель Правительства Михаил Мишустин провел стратсессию о развитии цифровых платформ.

Он отметил, что цифровые платформы активно внедряются в промышленности, сельском хозяйстве, логистике и социальной сфере. Каждая пятая организация в стране уже использует подобные инструменты в своей деятельности.

«Уже сейчас оборот товаров и услуг через различные маркетплейсы и электронные сервисы обеспечивает свыше 5% валового внутреннего продукта страны», — заявил премьер-министр.

Внедрение цифровых платформ во всех отраслях дает дополнительный импульс экономике. Снижаются издержки людей и бизнеса, поиск поставщиков, заключение сделок, доставка и расчеты становятся комфортнее, быстрее и дешевле.

Кроме того, формируется новый тип занятости — около 16% россиян регулярно работают через такие сервисы.

Поэтому важно защитить интересы всех участников таких процессов — как пользователей, так и тех, кто предоставляет эти сервисы. Необходимы и единые требования к безопасности оборота данных для надежного сохранения персональной и коммерческой информации, добавил Мишустин.

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