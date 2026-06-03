Налоговая: если вклад забрали досрочно и вернули банку проценты – НДФЛ на них не начисляют

УФНС по Амурской области разъяснило порядок расчета налога на процентный доход.

Необлагаемый лимит рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ на 1-е число каждого месяца отчетного года. Поскольку в 2025 году максимальная ставка составляла 21%, лимит дохода, не облагаемого налогом, равен 210 тыс. рублей.

Если общая сумма процентов по всем вкладам за 2025 год превышает 210 тыс. рублей, налог взимается с разницы. При доходе до 2,4 млн рублей ставка составляет 13%, а с суммы превышения этого порога — 15%.

Например: в 2025 году сумма процентов по всем вкладам составила 250 тыс руб. НДФЛ платят с суммы 40 тыс. руб. (250 тыс. — 210 тыс.). Налог по ставке 13% составит 5,2 тыс. руб.

Важно учитывать, что налог начисляется именно в тот год, когда проценты фактически поступили на счет вкладчика.

Например: вклад открыли 17.11.2025 сроком на один год, по условиям договора проценты начисляются по окончании срока вклада. То есть проценты будут получены только 17.11.2026. Следовательно, в 2026 году платить налог не нужно, он будет начислен только в 2027 году при расчете НДФЛ за 2026 год.

С 2025 года на НДФЛ с доходов по процентам не распространяются социальные и имущественные вычеты. То есть даже если есть право на такие вычеты, они не снизят налог с процентных доходов, подчеркнули налоговики.

Если вклад забрали досрочно и проценты вернули банку – эта сумму для налогообложения не учитывается. В этом случае банк обязан представить в налоговую уточненную информацию о суммах фактически выплаченных процентов за соответствующие годы.