Почти 10% компаний не знают, с кем работают — они не контролируют число своих контрагентов

Российские компании взаимодействуют в среднем со 166 поставщиками и подрядчиками, но почти каждая десятая не знает, кто именно имеет доступ к ее системам.

Около 9% организаций не могут определить число контрагентов, у которых есть доступ к их внутренним системам. Этот показатель превышает среднемировой уровень, который составляет 6%.

Российский бизнес в среднем взаимодействует с 99 подрядчиками, имеющими доступ к корпоративным системам, и 67 поставщиками программного обеспечения и оборудования. Об этом сказано в исследовании «Лаборатории Касперского».

Уровень защиты цепочки поставок устраивает лишь 8% опрошенных представителей бизнеса из РФ. При этом 38% респондентов оценивают свою уязвимость к кибератакам через контрагентов как значительную.

Все 100% опрошенных сотрудников российских компаний заявили о необходимости разделять расходы на кибербезопасность со своими подрядчиками и выразили готовность к таким мерам. Однако на практике подобные соглашения применяют только 20% организаций.

Предприятия осознают риски, связанные с цепочками поставок, но пока не перешли к массовому внедрению совместных финансовых моделей защиты.