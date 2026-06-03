Почти 10% компаний не знают, с кем работают — они не контролируют число своих контрагентов
Около 9% организаций не могут определить число контрагентов, у которых есть доступ к их внутренним системам. Этот показатель превышает среднемировой уровень, который составляет 6%.
Российский бизнес в среднем взаимодействует с 99 подрядчиками, имеющими доступ к корпоративным системам, и 67 поставщиками программного обеспечения и оборудования. Об этом сказано в исследовании «Лаборатории Касперского».
Уровень защиты цепочки поставок устраивает лишь 8% опрошенных представителей бизнеса из РФ. При этом 38% респондентов оценивают свою уязвимость к кибератакам через контрагентов как значительную.
Все 100% опрошенных сотрудников российских компаний заявили о необходимости разделять расходы на кибербезопасность со своими подрядчиками и выразили готовность к таким мерам. Однако на практике подобные соглашения применяют только 20% организаций.
Предприятия осознают риски, связанные с цепочками поставок, но пока не перешли к массовому внедрению совместных финансовых моделей защиты.
\\\\\\.....распечатать, отправить, подписать, вернуть один из двух экземпляров, организовать хранение....../////
А равно и подделать с внесением корректуры посредством той же самой электроники или как говорил литературный герой в "12 стульев" О. Бендер, что: "При развитии печатного дела......", с прямым намеком на тот факт, что уже в те времена никто и не отчег
А уж с электронными ГПХ вообще можно даже и не заикаться в этом вопросе.🤔