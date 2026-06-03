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Социальная поддержка

Депутат предлагает установить компенсацию по уходу за пожилыми людьми

Миронов предложил ввести выплату по уходу за одинокими пенсионерами старше 80 лет.

Депутат Сергей Миронов предлагает установить выплату по уходу за пенсионерами старше 80 лет в размере 50% от величины регионального прожиточного минимума.

Обращение он направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову.

Право на выплату сможет получить родственник, сосед или социальный работник, без формального статуса ухаживающего.

Критериями для назначения выплаты станут:

  • возраст пенсионера (от 80 лет);

  • факт его одинокого проживания;

  • низкий уровень дохода — ниже регионального ПМ.

Размер пособия составит половину ПМ пенсионера по региону, эту сумму не будут учитывать для права на другие меры социальной поддержки.

Сейчас выплата по уходу назначается только при наличии инвалидности I группы либо после оформления статуса ухаживающего лица.

В России живут около 5 млн граждан старше 80 лет. Каждый четвертый из них живет в одиночестве, пояснил Миронов.

За поддержку таких людей нужно ввести специальные выплаты, в масштабах государства это «не такие большие деньги», уверен депутат.

Напомним, за уход за пожилыми 80+ дают пенсионные баллы — 1,8 в год. Как оформить этот уход и получить баллы, мы рассказывали тут.

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bogdanovv

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