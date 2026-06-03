Эксперт рассказала, как предприятиям общепита пересчитать НДС после освобождения от уплаты налога

С 1 апреля 2026 года общепит на УСН, который впервые стал платить НДС, получил право на освобождение от этого налога. Бизнесу нужно пересчитать НДС за апрель и подать уточненную декларацию.

Предприятия общепита на УСН освободили от НДС с 1 апреля 2026 года. Льгота действует до конца года и распространяется на заведения с доходом за 2025 год до 60 млн рублей, долей выручки от общепита не менее 70% и ОКВЭД 56.

Освобождение применяется независимо от ставки НДС, а зарплатное условие, действовавшее в 2025 году, временно отменено. При этом НДС за первый квартал 2026 года уплачивается в обычном порядке — льгота начинает действовать только с апреля. Об этом «Клерку» рассказала Анна Тетерлева — к. э. н., АССА, аттестованный аудитор, директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит» (топ-15 аудиторских компаний Урала и Западной Сибири).

Бизнесу необходимо пересчитать налоговые обязательства за апрель, сторнировать начисленный НДС в книге продаж и подать уточненную декларацию за второй квартал. Излишне уплаченный налог можно вернуть или зачесть через ЕНС после камеральной проверки.

Упрощенцам со смешанными доходами придется вести раздельный учет, а при работе с поставщиками на ОСН — пересматривать договоры, чтобы исключить входной НДС, который при освобождении становится расходом. Также необходимо обновить учетную политику и корректно отразить льготу в декларации по НДС.

Если временная норма не будет продлена, с 2027 года общепит на УСН с доходом до 60 млн рублей должен будет подтверждать постоянную льготу или перейти на уплату НДС по ставкам 5-20%.

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