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Нотариат

Налоговая ответила, где наследнику получить информацию о счетах наследодателя

Сведения о номерах банковских счетов и вкладах может получить в ФНС нотариус.

У человека умер родственник, ожидается постановление о наследстве. Известно, что наследодатель хранил деньги в разных банках, в каких конкретно – информации нет.

В банках отказываются отвечать, ссылаясь на банковскую тайну.

Где можно получить данные об открытых счетах, спросил наследник в чате ФНС.

В силу ст. 15 Основ законодательства о нотариате нотариусы вправе в связи с ведением наследственного дела получать сведения от ФНС о номерах банковских счетов, вкладах (депозитах), наименованиях и месте нахождения банков, в которых были открыты банковские счета, вклады (депозиты) наследодателя на момент его смерти, пояснили налоговики.

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