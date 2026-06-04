Налоговая ответила, где наследнику получить информацию о счетах наследодателя
У человека умер родственник, ожидается постановление о наследстве. Известно, что наследодатель хранил деньги в разных банках, в каких конкретно – информации нет.
В банках отказываются отвечать, ссылаясь на банковскую тайну.
Где можно получить данные об открытых счетах, спросил наследник в чате ФНС.
В силу ст. 15 Основ законодательства о нотариате нотариусы вправе в связи с ведением наследственного дела получать сведения от ФНС о номерах банковских счетов, вкладах (депозитах), наименованиях и месте нахождения банков, в которых были открыты банковские счета, вклады (депозиты) наследодателя на момент его смерти, пояснили налоговики.
\\\\\\.....распечатать, отправить, подписать, вернуть один из двух экземпляров, организовать хранение....../////
А равно и подделать с внесением корректуры посредством той же самой электроники или как говорил литературный герой в "12 стульев" О. Бендер, что: "При развитии печатного дела......", с прямым намеком на тот факт, что уже в те времена никто и не отчег
А уж с электронными ГПХ вообще можно даже и не заикаться в этом вопросе.🤔