Должен ли сотрудник получить согласие первого работодателя на совместительство – ответ Роструда

Можно взять работу по совместительству без уведомления работодателя по основному месту работы.

Онлайнинспекция дала разъяснения по ситуации: старший менеджер в банке хочет устроиться в школу учителем физики.

Работодатель-банк утверждает, что нужно сначала получить официально его согласие на работу в школе. А если он не даст согласия – работник не может совмещать. Правомерно ли такие требование банка, спрашивает пользователь.

«Неправомерно. Вы вправе устроиться на работу по совместительству к любому работодателю без уведомления или разрешения работодателя по основному месту работы», — ответил Роструд.

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту его основной работы, так и у других работодателей (ч. 3 ст. 282 ТК). О том, что работа будет совместительством, нужно прописать в трудовом договоре (ч. 4 ст. 282 ТК).