Суд ввел процедуру принудительной ликвидации Банка РМП — организация способна погасить долги

3 июня 2026 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру принудительной ликвидации в Банке РМП и назначил ликвидатором Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк 10 апреля 2026 года отозвал лицензию у РМП, после чего управление перешло к временной администрации АСВ.

Принудительная ликвидация применяется в случаях, когда у кредитной организации нет признаков банкротства и она способна удовлетворить требования всех кредиторов.

Кредиторы, которые не подали требования ранее, могут направить их в АСВ почтой или лично, приложив подтверждающие документы, либо подать заявление онлайн при наличии УКЭП. Об этом сказано в телеграм-канале АСВ.

Расчеты будут проводить в соответствии с реестром требований кредиторов и нормами закона о банкротстве. После включения в реестр кредиторы смогут отслеживать статус выплат через личный кабинет на сайте АСВ.