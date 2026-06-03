Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
Бухстрим моб
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Охрана труда

Роструд объяснил, нужно ли обучение по охране труда после перевода на такую же должность

Если работники будут вновь устраиваться на работу – требуется обучение по охране труда.

В организации планируется перевод части сотрудников рабочих специальностей и офисного персонала в другую организацию. Их должности и условия труда не поменяются. Оформлять персонал будут через увольнение с дальнейшим переводом.

Требуется ли заново обучать этих сотрудников требованиям охраны труда, спросили Онлайнинспекцию.

«Требуется, поскольку работники будут вновь устраиваться на работу», — ответил Роструд.

Согласно п. 62 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, при приеме и переводе на работу работники проходят обучение требованиям охраны труда не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу.

С 1 марта 2027 года вступает в силу 94-ФЗ, который вводит обязательную проверку готовности к сварочным работам на ОПО через аттестационные центры — члены саморегулируемых организаций (СРО).

На бесплатном вебинаре 24 июня в 11.00 мск разберем, как работает новая система допуска, кто должен вступать в СРО, и что делать с действующими удостоверениями в переходный период 2026-2027.

Записаться на вебинар

Автор

Сравни
РКО

РКО для бизнеса в 2026 году: как выбрать банк и не переплатить

Условия по РКО отличаются в банках: ценами, набором услуг в тарифе, наличием бонусов и спецпредложений. Начинающему ИП и фирме с большими оборотами подойдут разные пакеты. Открытие РКО занимает от 1 часа до 5 рабочих дней, а на выбор банка уходит до 40 дней, по статистике Яндекс. Рассказываем, как найти банк именно для вашего бизнеса и не потратить на РКО лишнее время и деньги.    

РКО для бизнеса в 2026 году: как выбрать банк и не переплатить
1.2K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка