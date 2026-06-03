Роструд объяснил, нужно ли обучение по охране труда после перевода на такую же должность

Если работники будут вновь устраиваться на работу – требуется обучение по охране труда.

В организации планируется перевод части сотрудников рабочих специальностей и офисного персонала в другую организацию. Их должности и условия труда не поменяются. Оформлять персонал будут через увольнение с дальнейшим переводом.

Требуется ли заново обучать этих сотрудников требованиям охраны труда, спросили Онлайнинспекцию.

«Требуется, поскольку работники будут вновь устраиваться на работу», — ответил Роструд.

Согласно п. 62 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, при приеме и переводе на работу работники проходят обучение требованиям охраны труда не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую работу.