Минфин: закрытие и открытие ИП не обнулит доход для лимита по НДС

ИП на УСН могут доначислить НДС, если перерегистрировались для ухода от налога.

Минфин России в письме от 23.01.2026 № 03-07-11/4227 ответил, нужно ли суммировать доход ИП для освобождения от НДС, если в течение календарного года он закрылся и зарегистрировался повторно.

Особого порядка определения суммы доходов в случае, если деятельность ИП в календарном году была прекращена и начата заново ст. 145 НК не предусматривает.

Если физлицо зарегистрировалось в качестве ИП с 1 января по 30 ноября одного календарного года, первым налоговым периодом для него будет период со дня регистрации по 31 декабря этого календарного года.

При закрытии ИП последним налоговым периодом будет период с 1 января календарного года, в котором ИП снялся с регистрации, до дня утраты силы регистрации.

Таким образом, ИП считает доходы за периоды:

с 1 января до даты прекращения деятельности;

с даты повторной регистрации в качестве ИП до 31 декабря.

Для освобождения от НДС весь годовой доход просуммируют.

Но налоговая имеет право доказывать умышленные действия налогоплательщика, которые выражаются в:

сознательном искажении сведений о фактах хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика, в целях уменьшения налоговой базы или налога;

неправильном применении налоговой ставки, налоговой льготы, налогового режима;

манипулировании статусом налогоплательщика;

умышленных действиях налогового агента по неудержанию сумм налога.

Примерами такого искажения Минфин назвал схемы дробления бизнеса (в том числе при перерегистрации ИП), направленные на неправомерное применение спецрежимов.

То есть, если ИФНС установит, что основной целью в перерегистрации ИП было получение освобождения от уплаты НДС, то налоговый орган просуммирует доход и доначислит налоги на основе фактических обстоятельств.

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