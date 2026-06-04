Минфин: акциз на сахаросодержащие напитки помог снизить потребление сахара

Потребление сахаросодержащих напитков на рынке снизилось с 75% до 30%.

3 июня 2026 года замглавы Минфина Алексей Сазанов рассказал о результатах действия акциза на сахаросодержащие напитки.

По его словам, попытки «окрашивать» доходы от акцизов и направлять их строго на лечение профильных заболеваний были неэффективными.

«Мы хотели снизить потребление сахаросодержащих напитков. В 2023 году практически 75% от общего объема безалкогольных напитков составляли напитки с сахаром более 5 граммов на 100 мл. Сейчас их доля составляет уже 30%. В 2024 году в бюджет поступило 22 млрд рублей от акцизов на сахаросодержащие напитки. В 2025 году – 30 млрд рублей, а сегодня мы фиксируем уже десятипроцентное снижение», — сказал Алексей Сазанов.

Он добавил, что чем эффективнее такой акциз, тем меньше будет поступать доходов. В долгосрочной перспективе это не обеспечит стабильность финансирования соответствующих расходов.

Поэтому применяется общий принцип бюджетного покрытия – когда все доходы бюджета используют для финансирования тех или иных расходов, отметил Сазанов в ходе выступления на ПМЭФ-2026.