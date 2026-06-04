Глава ВТБ просит дать банкам послабления для кредитования компаний на оборону

Председатель ВТБ Андрей Костин предложил смягчить регуляторные норы при выдаче займов компаниям на закупку оборудования и вооружений. Так он предлагает сделать кредиты более дешевыми.

«Можно посмотреть вместе с Центральным банком, нет ли каких-то послаблений для банков, допустим, с точки зрения регуляторики, для финансирования таких закупок со стороны предприятий. Это было бы, мне кажется, хорошей инициативой, которую мы поддержали бы для того, чтобы при необходимости обеспечить компании необходимыми финансовыми ресурсами в виде кредитов, более дешевых, может быть, для обеспечения такого рода оборудованием, вооружением», — заявил Костин.

Так он ответил на вопрос журналистов во время брифинга в ходе ПМЭФ-2026.