Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК МП
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
Кредитование

Глава ВТБ просит дать банкам послабления для кредитования компаний на оборону

Чтобы обеспечить бизнес вооружением, предлагается снизить регуляторные требования к банкам.

Председатель ВТБ Андрей Костин предложил смягчить регуляторные норы при выдаче займов компаниям на закупку оборудования и вооружений. Так он предлагает сделать кредиты более дешевыми.

«Можно посмотреть вместе с Центральным банком, нет ли каких-то послаблений для банков, допустим, с точки зрения регуляторики, для финансирования таких закупок со стороны предприятий.

Это было бы, мне кажется, хорошей инициативой, которую мы поддержали бы для того, чтобы при необходимости обеспечить компании необходимыми финансовыми ресурсами в виде кредитов, более дешевых, может быть, для обеспечения такого рода оборудованием, вооружением», — заявил Костин.

Так он ответил на вопрос журналистов во время брифинга в ходе ПМЭФ-2026.

Автор

Альберт Ханов
Уклонение от уплаты налогов

Прекращение уголовного дела за неуплату налогов. Победа в суде!

Из нашей практики защиты по налоговым дела

Прекращение уголовного дела за неуплату налогов. Победа в суде!
35

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка