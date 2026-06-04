Менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами в начале лета 2026 — кого еще планируют нанять работодатели

В начале летнего сезона 2026 года наиболее востребованными специалистами на рынке труда стали менеджеры по продажам, продавцы‑консультанты и кассиры, разнорабочие, курьеры и водители‑экспедиторы.

По числу предложений лидируют менеджеры по продажам — 6% всех вакансий, что соответствует более чем 43,2 тыс. открытых позиций. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование hh.ru.

На втором месте продавцы‑консультанты и продавцы‑кассиры — 6% и 37,9 тыс. вакансий. Разнорабочим доступно 34,4 тыс. предложений, курьерам — 28,6 тыс., водителям и экспедиторам — 25,4 тыс.