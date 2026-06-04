Главбух работал плохо – можно ли наказать директора? Ответ Роструда
Онлайнинспекция ответила, может ли собственник ООО привлечь генерального директора к дисциплинарной ответственности за некачественную работу персонала.
Компания хочет наказать руководителя, в частности, за некачественную работу главного бухгалтера, принятого предыдущим генеральным директором.
«Полагаем, что может, если трудовой обязанностью генерального директора в соответствии с трудовым договором или должностной инструкцией является, например, контроль работы работников общества», — ответил Роструд.
Дисциплинарные взыскания в этом случае будут стандартными (ч. 1 ст. 192 ТК): за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.
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