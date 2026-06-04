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Трудовые отношения

Главбух работал плохо – можно ли наказать директора? Ответ Роструда

Если трудовой обязанностью гендиректора указан контроль работы сотрудников – можно привлечь его к ответственности.

Онлайнинспекция ответила, может ли собственник ООО привлечь генерального директора к дисциплинарной ответственности за некачественную работу персонала.

Компания хочет наказать руководителя, в частности, за некачественную работу главного бухгалтера, принятого предыдущим генеральным директором.

«Полагаем, что может, если трудовой обязанностью генерального директора в соответствии с трудовым договором или должностной инструкцией является, например, контроль работы работников общества», — ответил Роструд.

Дисциплинарные взыскания в этом случае будут стандартными (ч. 1 ст. 192 ТК): за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям.

Автор

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