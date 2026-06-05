Правительство хочет расширить доступ ведомств к налоговой тайне для мониторинга цен

Чтобы ведомства получили доступ к точной информации о ценах, кабмин хочет изменить порядок работы с информацией, которая представляет налоговую тайну.

4 июня 2026 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который расширит перечень случаев, когда сведения, составляющие налоговую тайну, могут передаваться другим федеральным органам власти.

Документ предусматривает, что режим конфиденциальности и требования к хранению таких данных будут распространяться и на информацию, которую ФНС передает ведомствам, уполномоченным правительством.

Изменения нужны для обмена данными о ценах на товары продовольственной корзины и отдельных финансовых показателях участников рынка. Это позволит федеральным органам проводить полноценный мониторинг цен по всей цепочке поставок, анализировать причины их роста и при необходимости принимать меры реагирования.

Доступ к таким сведениям смогут получать только должностные лица, определенные руководителями соответствующих ведомств. В документе подчеркивается, что законопроект не вводит новых требований для бизнеса и не несет финансовых последствий.

Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.