У выпускников появится шанс получить опыт работы: стажировка станет официальным трудом

Чтобы выпускники могли получить реальный опыт работы, а работодатели — подготовить кадры под свои задачи, депутаты внесут в ТК понятие «стажер».

4 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому стажировки станут отдельным видом трудовых отношений. Документ предлагает закрепить понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда», а также установить порядок приема и работы таких сотрудников.

Стажировка будет оформляться срочным трудовым договором сроком до шести месяцев и заключаться не позднее одного года после получения профессионального образования. На период стажировки работодатель обязан назначить наставника и определить порядок прохождения стажировки локальным нормативным актом.

Нововведение должно помочь выпускникам получить первичный профессиональный опыт и повысить их конкурентоспособность на рынке труда. После завершения стажировки и заключения бессрочного трудового договора испытательный срок для работника устанавливаться не будет.

Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.