У выпускников появится шанс получить опыт работы: стажировка станет официальным трудом
4 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому стажировки станут отдельным видом трудовых отношений. Документ предлагает закрепить понятия «стажер» и «стажировка в сфере труда», а также установить порядок приема и работы таких сотрудников.
Стажировка будет оформляться срочным трудовым договором сроком до шести месяцев и заключаться не позднее одного года после получения профессионального образования. На период стажировки работодатель обязан назначить наставника и определить порядок прохождения стажировки локальным нормативным актом.
Нововведение должно помочь выпускникам получить первичный профессиональный опыт и повысить их конкурентоспособность на рынке труда. После завершения стажировки и заключения бессрочного трудового договора испытательный срок для работника устанавливаться не будет.
Если законопроект примут, он вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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