Путин о состоянии экономики: слухи о смерти сильно преувеличены
Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о состоянии российской экономики. Глава государства напомнил цитату Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».
По его словам, экономика России в 2025 году немного, но все-таки выросла – на 1%. И продолжает расти сейчас.
Жесткие решения, принятые Центробанком, дают результат. Экономика возвращается к целевым показателям – 5,4%, заверил президент.
«При этом продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28% с лишним и в значительной степени благодаря росту реальной зарплаты. Не номинальной, а реальной зарплаты – свыше 25%», — сообщил Путин.
Он добавил, что государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами: индексирует пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия, поддерживающие семьи с детьми и так далее.
Комментарии2
Офигительно! Очешуительно! Мы (у кого реальные зарплаты так и не выросли) в восторге!
В том то и дело, что минималка выросла. Он вообще не владеет информацией, что дали, то и несет...