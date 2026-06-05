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Экономика России

Путин о состоянии экономики: слухи о смерти сильно преувеличены

Экономика в 2025 году выросла на 1%, растет промышленное производство и реальные доходы населения.

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о состоянии российской экономики. Глава государства напомнил цитату Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

По его словам, экономика России в 2025 году немного, но все-таки выросла – на 1%. И продолжает расти сейчас.

Жесткие решения, принятые Центробанком, дают результат. Экономика возвращается к целевым показателям – 5,4%, заверил президент.

«При этом продолжает расти промышленное производство, продолжают расти реальные доходы населения. Реальные доходы населения выросли где-то под 28% с лишним и в значительной степени благодаря росту реальной зарплаты. Не номинальной, а реальной зарплаты – свыше 25%», — сообщил Путин.

Он добавил, что государство выполняет все социальные обязательства перед гражданами: индексирует пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия, поддерживающие семьи с детьми и так далее.

Автор

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