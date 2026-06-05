Минфин: на трансграничную торговлю поэтапно введут НДС

Минфин подготовил законопроект о поэтапном введении НДС для трансграничной торговли.

В 2027 году ставка составит 7%, в 2028 году — 14%, а с 2029 года достигнет 22%.

Об этом и о других трендах 2026 года в сфере регулирования электронной торговли рассказал замминистра финансов Алексей Сазанов.

При введении НДС администрирование налога разделят: заказы до 200 евро будет контролировать ФНС, а свыше этой суммы — ФТС, так как к ним добавят ввозную пошлину.

Внутреннюю торговлю товарами ЕАЭС планируют регулировать через расширение информационного обмена. С 1 октября 2026 года маркетплейсы смогут в добровольном порядке передавать ФНС данные о продавцах и признаках уклонения от налогов. В будущем этот механизм могут закрепить законодательно.

«Мы отказались от идеи вводить налог для интернет-магазинов в отношении товаров внутренней торговли. Идем по пути усиления информационного взаимодействия между площадками и ФНС», — уточнил Сазанов.

Также Минфин готов прорабатывать изменения в Таможенный кодекс ЕАЭС для упрощения процедур реимпорта и возврата товаров, особенно в сегментах с традиционно высоким процентом отказов и возвратов.