ВТБ начал тестировать прием цифровых рублей через платежные терминалы

Банк ВТБ запустил пилотный проект, который позволит клиентам расплачиваться новой формой национальной валюты в торговых точках. До сентября 2026 года технологию внедрят во всех терминалах на территории России.

5 июня 2026 года заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников рассказал на ПМЭФ, что банк начал тестирование платежей в цифровых рублях через терминалы.

Для приема таких платежей предпринимателям не потребуется замена оборудования. Торговым точкам достаточно открыть счет в цифровых рублях, а все технические процессы по интеграции с платформой Банка России банк берет на себя.

Мгновенное зачисление средств поможет компаниям избежать кассовых разрывов и быстрее направлять выручку в оборот.

«Продавцы дополнительно сэкономят: до конца 2026 года операции не облагаются комиссией. Это позволит давать покупателям скидки, проводить акции или вложить ресурсы в развитие», — сказал Денис Бортников.

Цифровой рубль станет третьей формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами. Каждая единица валюты получит уникальный цифровой код, что повысит прозрачность расходования средств и ускорит переводы. Массовый запуск цифрового рубля в России запланировали на 1 сентября 2026 года.

Недавно мы писали, что цифровыми рублями уже оплачивают штрафы.