Взносы за ИП платит работодатель, нужно ли платить еще за себя? ФНС ответила
Налоговая служба разъяснила правила уплаты ИП страховых взносов.
ИП торгует на Wildberries и параллельно работает по трудовому договору.
Работодатель платит за работника страховые взносы, нужно ли ИП их платить еще и за себя, спросили в чате ФНС.
У ИП есть обязанность по уплате за себя страховых взносов с даты постановки на учет по дату снятия с учета в налоговом органе в качестве ИП, пояснили налоговики.
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