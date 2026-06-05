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Страховые взносы

Взносы за ИП платит работодатель, нужно ли платить еще за себя? ФНС ответила

ИП платит за себя страховые взносы с даты постановки на учет по дату закрытия.

Налоговая служба разъяснила правила уплаты ИП страховых взносов.

ИП торгует на Wildberries и параллельно работает по трудовому договору.

Работодатель платит за работника страховые взносы, нужно ли ИП их платить еще и за себя, спросили в чате ФНС.

У ИП есть обязанность по уплате за себя страховых взносов с даты постановки на учет по дату снятия с учета в налоговом органе в качестве ИП, пояснили налоговики.

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Автор

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