Роструд ответил, нужна ли СОУТ, если нет деятельности
Юрлицо в лице директора зарегистрировано в офисе. Но деятельность не ведется, нет договора аренды помещения.
Нужна ли спецоценка условий труда, спросили на сайте Онлайнинспекции.
«Если в описанной Вами ситуации трудовых отношений не возникает, то проведение специальной оценки условий труда в таком случае не требуется», — ответил Роструд.
За дополнительными разъяснениями ведомство рекомендует обращаться в Минтруд.
Обязанность проводить СОУТ установлена законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ, по результатам проведения спецоценки устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.
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