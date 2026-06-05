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Спецоценка (СОУТ)

Роструд ответил, нужна ли СОУТ, если нет деятельности

Если нет трудовых отношений – то проведение спецоценки условий труда не требуется.

Юрлицо в лице директора зарегистрировано в офисе. Но деятельность не ведется, нет договора аренды помещения.

Нужна ли спецоценка условий труда, спросили на сайте Онлайнинспекции.

«Если в описанной Вами ситуации трудовых отношений не возникает, то проведение специальной оценки условий труда в таком случае не требуется», — ответил Роструд.

За дополнительными разъяснениями ведомство рекомендует обращаться в Минтруд.

Обязанность проводить СОУТ установлена законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ, по результатам проведения спецоценки устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах.

Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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